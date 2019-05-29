SOCAR планирует увеличить долю на газовом рынке Турции до 7%

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» компании SOCAR/ГНКАР) планирует довести долю на турецком рынке газа до 7%.
«В настоящее время доля компании SOCAR Gaz, занимающаяся продажами газа на внутреннем рынке Турции, составляет 2,5%. С приобретением газораспределительных компаний Burgaz и Kayserigaz, компания сможет покрывать в стране до 7% внутреннего спроса на газ», - отмечается в документах SOCAR Turkiye Enerji.
В материалах подчеркивается, что SOCAR Gaz начала свою деятельность на турецком рынке в 2013 году и за период 2013-2018гг реализовала на рынке газа Турции 6 млрд кубометров. При этом ежегодно 1,5 млрд кубометров газа компания поставляет нефтехимическому комплексу Petkim.
Ранее генеральный директор SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов сообщил, что SOCAR Turkiye Enerji планирует с 2020 года ежегодно реализовать на внутреннем рынке Турции 4 млрд кубометров газа. При этом 2 млрд кубометров в год будут реализовываться абонентам газораспределительных компаний Burgaz и Kayserigaz, общее число которых составляет 1,5 млн. Остальные 2 млрд кубометров газа в год компания планирует реализовать на внутреннем рынке Турции по оптовым ценам.
SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.
При этом, орган по регулированию энергорынка (EPDK) и Совет по вопросам конкуренции Турции уже одобрили приобретение газораспределительных компаний Burgaz и Kayserigaz. На очереди - получение одобрения от Управления информационных и коммуникационных технологий Турции (BTK) на покупку SOCAR телекоммуникационной компании Millenicom.
По данным турецких СМИ, сумма сделки по приобретению компанией SOCAR компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний составляет $140 млн.
EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.
В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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