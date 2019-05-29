В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета

28 и 29 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку проходила презентация образовательных услуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Декан факультета иностранных студентов ПНИПУ Владимир Поплыгин рассказали потенциальным абитуриентам и их родителям о реализуемых образовательных программах, условиях обучения и проживания в ПНИПУ. Желающие имели возможность сдать вступительные испытания по математике и русскому языку для поступления на обучение в ПНИПУ.