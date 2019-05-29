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29.05.2019 17:35

В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета

28 и 29 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку проходила презентация образовательных услуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Декан факультета иностранных студентов ПНИПУ Владимир Поплыгин рассказали потенциальным абитуриентам и их родителям о реализуемых образовательных программах, условиях обучения и проживания в ПНИПУ. Желающие имели возможность сдать вступительные испытания по математике и русскому языку для поступления на обучение в ПНИПУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]