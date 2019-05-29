Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана

Китайская North Huajin Chemical Industries Group Corporation инвестирует $600 млн в строительство карбидного завода в Таразе (адм.центр Джамбульской области Казахстана), сообщила пресс-служба главы областной администрации.
Проект будет реализован на территории СЭЗ "Химический парк "Тараз", сроки не уточняются.
Проектная мощность завода - 800 тыс. тонн продукции в год.
North Huajin Chemical Industries Group Corporation производит и продает удобрения, синтетические смолы, этилен, метанол и диметил в Китае. Компания также производит пластиковые окна и двери из ПВХ, функциональные мембраны, материалы из ПВХ-У и ламинированные пластиковые сплетенные мешки. North Huajin Chemical Industries Group Corporation была основана в 2002 году со штаб-квартирой в Панцине, Китай.
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