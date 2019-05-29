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ТЭК 29.05.2019 17:41

Китайская North Huajin Chemical вложит $600 млн в строительство карбидного завода на юге Казахстана

Китайская North Huajin Chemical Industries Group Corporation инвестирует $600 млн в строительство карбидного завода в Таразе (адм.центр Джамбульской области Казахстана), сообщила пресс-служба главы областной администрации.

Проект будет реализован на территории СЭЗ "Химический парк "Тараз", сроки не уточняются.

Проектная мощность завода - 800 тыс. тонн продукции в год.

North Huajin Chemical Industries Group Corporation производит и продает удобрения, синтетические смолы, этилен, метанол и диметил в Китае. Компания также производит пластиковые окна и двери из ПВХ, функциональные мембраны, материалы из ПВХ-У и ламинированные пластиковые сплетенные мешки. North Huajin Chemical Industries Group Corporation была основана в 2002 году со штаб-квартирой в Панцине, Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗАВОД, КАРБИД, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]