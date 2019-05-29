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Дальнее зарубежье 29.05.2019 17:53

Иракский суд приговорил к смерти семерых французов за членство в ИГ

Суд Багдада в среду вынес смертный приговор 29-летнему выходцу из Франции Ясину Саккаму за то, что он вступил в ряды террористической группировки "Исламское государство", сообщают французские СМИ.

Таким образом, уточняют СМИ, число французов, приговоренных в Ираке за последние дни к смерти за членство в ИГ, составило семь человек.

Возглавляемая США коалиция против ИГ ранее передала иракским властям 12 выходцев из Франции. Еще пять человек из этой группы все еще ожидают приговора.

В свою очередь правительство Франции настаивает на том, что ее совершеннолетние граждане, связанные с ИГ и воевавшие на Ближнем Востоке, должны предстать перед местным судом, а не подвергаться процедуре депортации на родину. В то же время Париж выступает против вынесения им смертного приговора.

СМИ напоминают, что ранее Ирак принял у себя тысячи боевиков ИГ, включая сотни иностранцев, которых взяли в плен курдские ополченцы во время боев против ИГ в Сирии.

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Тэги: ИРАК, ФРАНЦИЯ, ИГ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]