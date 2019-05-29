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СНГ 29.05.2019 17:57

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Эстонским пограничникам из-за пчелиной опасности пришлось перенаправить поток пешеходов, перемещающихся из эстонской Нарвы в российский Ивангород и в обратном направлении по мосту "Дружба".

"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - написал в "Фейсбуке" один из членов группы, освещающей новости на границе.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в местной газете "Северное побережье" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно имеется. Однако она уточнила, что речь идет не об осах, а о пчелах.

Теперь предприятие "Государственная недвижимость" через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он удалил пчел со столба на границе.

Пока же пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход, по другому маршруту.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПЧЁЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]