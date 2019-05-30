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Дальнее зарубежье 30.05.2019 15:16

Слушания в суде дела об экстрадиции Ассанжа перенесли на 12 июня из-за его плохого самочувствия

Следующие слушания в Лондоне по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США назначены на 12 июня, сообщили западные СМИ.

Изначально судебное заседание по этому делу было запланировано на четверг. Ожидалось, что в нем примет участие Ассанж по видеосвязи. Однако адвокат сообщил в суде, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет участвовать в слушаниях даже посредством видеотрансляции.

Ранее основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В то же время прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Позднее судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks еще по 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае экстрадиции из Великобритании. По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. С учетом выдвинутых ранее обвинений Ассанжа в худшем случае могут приговорить в общей сложности к 175 годам тюремного заключения.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СУД, АССАНЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]