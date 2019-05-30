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СНГ 30.05.2019 15:45

Главой Российского еврейского конгресса в третий раз стал Юрий Каннер

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер переизбран на посту руководителя этой благотворительной организации, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь организации Михаил Савин.

По его словам, президиум РЕК, заседание которого прошло накануне в Москве, единогласно проголосовал за избрание Каннера на третий пятилетний срок, а также продлил полномочия исполнительного директора конгресса Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года.

"Чуть больше года назад передо мной стоял вопрос, надо ли мне оставаться или все-таки пора уходить, но появилось несколько крупных проектов, ради которых можно работать", - сказал Каннер в связи с переизбранием.

В частности, по его словам, РЕК начал создание онлайн-платформы для еврейской "электронной общины". Кроме того, конгресс продолжит выделение грантов на культурные проекты, причем не только еврейским организациям, и "доведет до ума" ряд других крупных проектов.

Каннер возглавляет Российский еврейский конгресс с 2009 года.

Подробнее см. "Интерфакс-Религия"

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРЕИ, КОНГРЕСС, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]