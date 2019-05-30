Главой Российского еврейского конгресса в третий раз стал Юрий Каннер

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер переизбран на посту руководителя этой благотворительной организации, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь организации Михаил Савин.
По его словам, президиум РЕК, заседание которого прошло накануне в Москве, единогласно проголосовал за избрание Каннера на третий пятилетний срок, а также продлил полномочия исполнительного директора конгресса Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года.
"Чуть больше года назад передо мной стоял вопрос, надо ли мне оставаться или все-таки пора уходить, но появилось несколько крупных проектов, ради которых можно работать", - сказал Каннер в связи с переизбранием.
В частности, по его словам, РЕК начал создание онлайн-платформы для еврейской "электронной общины". Кроме того, конгресс продолжит выделение грантов на культурные проекты, причем не только еврейским организациям, и "доведет до ума" ряд других крупных проектов.
Каннер возглавляет Российский еврейский конгресс с 2009 года.
Подробнее см. "Интерфакс-Религия"
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»
Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе
Украина, Грузия и Азербайджан планируют запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года
Цены на нефть падают после публикации данных о запасах в США, Brent на уровне $68,34 за баррель
ЛУКОЙЛ допускает увеличение капзатрат в 2020 г более $8 млрд в случае нахождения доппроектов для реинвестирования
Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"
ВОЗ в преддверии Всемирного дня без табака призывает страны активизировать борьбу с курением
Минздрав направит порядка 300 тыс. манатов на подготовительные работы по строительству Центральной больницы в Самухском районе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Лаборатория Касперского»: с начала года 20% частных и 11% корпоративных пользователей в Азербайджане
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог