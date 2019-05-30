В Токио считают неприемлемым размещение российских истребителей на Южных Курилах - глава МИД Японии

В Токио назвали неприемлемым с юридической точки зрения размещение российских истребителей на южных Курильских островах.

"По поводу военного наращивания вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической позиции нашей страны", - заявил в четверг глава МИД Японии Таро Коно по итогам переговоров в формате "2+2" в японской столице.

Со своей стороны глава российского МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул в ответ, что Россия работает на своей территории и делает это на основе международного права.

"Как сказал министр Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южнокурильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию о том, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как собственно говоря, это и принято на основе международного права", - сказал Лавров.

В августе прошлого года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.