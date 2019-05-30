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Дальнее зарубежье 30.05.2019 16:17

Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

Малайзия вернет около 3 тыс. тонн не поддающихся переработке пластиковых отходов в такие страны, как США, Великобритания, Канада и Австралия, заявила министр по делам окружающей среды Яо Би Ин.

По словам министра, Малайзия и многие другие развивающиеся страны оказались под угрозой превращения в свалки после того, как в прошлом году Китай запретил ввоз пластикового мусора, сообщает агентство Associated Press.

На прошлой неделе Филиппины распорядились вернуть в Канаду десятки контейнеров с мусором, который, по мнению филиппинских властей, был незаконно ввезен в страну в 2013-2014 годах.

Яо Би Ин сказала, что 60 контейнеров, наполненных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в Малайзии и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

Первые десять контейнеров планируется вернуть в течение двух недель, сообщила министр, показывая журналистам содержимое ящиков в морском порту недалеко от Куала-Лумпура.

Как отмечает издание, среди отходов провода из Британии, австралийские бутылки из-под молочных продуктов, компакт-диски из Бангладеш, а также бытовые и электронные отходы из США, Канады, Японии, Саудовской Аравии и Китая.

"Мы призываем развитые страны пересмотреть порядок обращения со своими пластиковыми отходами и прекратить отправку мусора в развивающиеся страны", - заявила министр, назвав такую практику "несправедливой и нецивилизованной".

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПЛАСТИК, ОТХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]