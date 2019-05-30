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СНГ 30.05.2019 16:28

В Молдавию в начале июня съедутся высокопоставленные представители РФ, США и ЕС

В Кишинев в начале следующей недели приезжают высокопоставленные представители России, США и Евросоюза, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе правительства Молдавии.

О том, что в начале следующей недели в Кишинев прибудет спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщил 29 мая президент Молдавии Игорь Додон. С Козаком Додон собирается обсудить весь спектр молдавско-российских отношений.

В свою очередь делегация Евросоюза в Молдавии в четверг сообщила, что в понедельник в Кишинев приедет Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан. Согласно предварительной программе визита, он проведет встречи в правительстве, МИДе, а также встретится с лидерами основных политических партий.

В правительстве сообщили также, что в начале следующей недели в Молдавию приедет директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Брэдли Фреден. Программа его визита уточняется.

Молдавские эксперты связывают визиты, которые состоятся в начале следующей недели, с процессом формирования парламентского большинства и утверждения правительства Молдавии.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд за разъяснениями относительно процедуры и даты возможного роспуска парламента. По его словам, у депутатов остался срок до 9 июня, чтобы попытаться сформировать правительство и преодолеть политический кризис. В противном случае, парламент должен быть распущен и назначены дата досрочного выбора. По словам президента, они могут состояться в начале октября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, США, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]