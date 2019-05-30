В Молдавию в начале июня съедутся высокопоставленные представители РФ, США и ЕС

В Кишинев в начале следующей недели приезжают высокопоставленные представители России, США и Евросоюза, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе правительства Молдавии.

О том, что в начале следующей недели в Кишинев прибудет спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдавией, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщил 29 мая президент Молдавии Игорь Додон. С Козаком Додон собирается обсудить весь спектр молдавско-российских отношений.

В свою очередь делегация Евросоюза в Молдавии в четверг сообщила, что в понедельник в Кишинев приедет Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан. Согласно предварительной программе визита, он проведет встречи в правительстве, МИДе, а также встретится с лидерами основных политических партий.

В правительстве сообщили также, что в начале следующей недели в Молдавию приедет директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Брэдли Фреден. Программа его визита уточняется.

Молдавские эксперты связывают визиты, которые состоятся в начале следующей недели, с процессом формирования парламентского большинства и утверждения правительства Молдавии.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд за разъяснениями относительно процедуры и даты возможного роспуска парламента. По его словам, у депутатов остался срок до 9 июня, чтобы попытаться сформировать правительство и преодолеть политический кризис. В противном случае, парламент должен быть распущен и назначены дата досрочного выбора. По словам президента, они могут состояться в начале октября.