РФ и Узбекистан готовят комплексный документ по поставкам сельхозпродукции - Орешкин

Россия и Узбекистан готовят комплексный документ по поставкам сельхозпродукции.
"Мы будем выходить на большой комплексный документ, который все сферы (торговли сельхозпродукцией и продовольствием - ИФ) упакует в единую историю. Весь пакет, который выстраивает комплексное взаимодействие России и Узбекистана в том, что связано с поставками продовольствия", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в Ургенче в четверг.
По его словам, за последние полтора года работа с Узбекистаном в этой сфере активизировалась. "Мы решили много мелких проблем, которые мешали торговле между нашими странами, сняли их, - сказал министр. - Мы не реже чем раз в месяц проводим видеоконференции, постоянно я езжу в Узбекистан, мой визави приезжает в Россию, мы все такие проблемные истории сняли", - отметил он.
В частности, в четверг между РФ и Узбекистаном подписан протокол, который окончательно решает проблему с поставкой текстильной продукции на российский рынок. Кроме того, между аграрными ведомствами двух стран подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
"Теперь наша задача - переходить к более сложным историям", - заявил Орешкин, отметив, что сейчас речь идет не просто об устранении барьеров. "Мы смотрим на всю цепочку от, как они это называют, семечки до прилавка, - сказал он. - То есть, это на самом деле проект, в который входит и наука, связанная с семеноводством, и промышленность, потому что это удобрения, это машиностроительная продукция, это логистика, это распределительные центры, которые выстраиваются по всей цепочке, это и раздел, связанный с финансированием".
Как считает министр, это позволит увеличить поставки плодоовощной продукции из Узбекистана. "Россия на самом деле в этом заинтересована, потому что продукция, которая приходит из Узбекистана, это продукция высококачественная, это продукция, которую любит российский потребитель, - сказал он. - Создание современных механизмов доставки, которые будут снижать издержки и приводить к снижению цен на российском рынке, будет вытеснять поставки из других стран, из той же Турции".
По его мнению, узбекская продукция может успешно конкурировать на российском рынке с турецкой. "Я лично сам узбекские помидоры предпочитаю турецким", - заметил министр.
По данным Минсельхоза РФ, Россия и Узбекистан в прошлом году увеличили товарооборот продукции АПК на 20%, до $555 млн. В частности, экспорт российской продукции составил $355 млн, поставки узбекской - $200 млн. Узбекистан отправляет на российский рынок фрукты и овощи, орехи, соки и алкогольные напитки.
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»
Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе
Украина, Грузия и Азербайджан планируют запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года
Цены на нефть падают после публикации данных о запасах в США, Brent на уровне $68,34 за баррель
ЛУКОЙЛ допускает увеличение капзатрат в 2020 г более $8 млрд в случае нахождения доппроектов для реинвестирования
Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"
ВОЗ в преддверии Всемирного дня без табака призывает страны активизировать борьбу с курением
Минздрав направит порядка 300 тыс. манатов на подготовительные работы по строительству Центральной больницы в Самухском районе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Лаборатория Касперского»: с начала года 20% частных и 11% корпоративных пользователей в Азербайджане
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог