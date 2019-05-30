РФ и Узбекистан готовят комплексный документ по поставкам сельхозпродукции - Орешкин

Россия и Узбекистан готовят комплексный документ по поставкам сельхозпродукции.

"Мы будем выходить на большой комплексный документ, который все сферы (торговли сельхозпродукцией и продовольствием - ИФ) упакует в единую историю. Весь пакет, который выстраивает комплексное взаимодействие России и Узбекистана в том, что связано с поставками продовольствия", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в Ургенче в четверг.

По его словам, за последние полтора года работа с Узбекистаном в этой сфере активизировалась. "Мы решили много мелких проблем, которые мешали торговле между нашими странами, сняли их, - сказал министр. - Мы не реже чем раз в месяц проводим видеоконференции, постоянно я езжу в Узбекистан, мой визави приезжает в Россию, мы все такие проблемные истории сняли", - отметил он.

В частности, в четверг между РФ и Узбекистаном подписан протокол, который окончательно решает проблему с поставкой текстильной продукции на российский рынок. Кроме того, между аграрными ведомствами двух стран подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

"Теперь наша задача - переходить к более сложным историям", - заявил Орешкин, отметив, что сейчас речь идет не просто об устранении барьеров. "Мы смотрим на всю цепочку от, как они это называют, семечки до прилавка, - сказал он. - То есть, это на самом деле проект, в который входит и наука, связанная с семеноводством, и промышленность, потому что это удобрения, это машиностроительная продукция, это логистика, это распределительные центры, которые выстраиваются по всей цепочке, это и раздел, связанный с финансированием".

Как считает министр, это позволит увеличить поставки плодоовощной продукции из Узбекистана. "Россия на самом деле в этом заинтересована, потому что продукция, которая приходит из Узбекистана, это продукция высококачественная, это продукция, которую любит российский потребитель, - сказал он. - Создание современных механизмов доставки, которые будут снижать издержки и приводить к снижению цен на российском рынке, будет вытеснять поставки из других стран, из той же Турции".

По его мнению, узбекская продукция может успешно конкурировать на российском рынке с турецкой. "Я лично сам узбекские помидоры предпочитаю турецким", - заметил министр.

По данным Минсельхоза РФ, Россия и Узбекистан в прошлом году увеличили товарооборот продукции АПК на 20%, до $555 млн. В частности, экспорт российской продукции составил $355 млн, поставки узбекской - $200 млн. Узбекистан отправляет на российский рынок фрукты и овощи, орехи, соки и алкогольные напитки.