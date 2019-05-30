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Регион 30.05.2019 17:03

Украинский паспорт не спасет Саакашвили от грузинского правосудия, заявляют в Тбилиси

Процедуры по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину остаются в силе, заявили в Главной прокуратуре Грузии.

"Что касается вопроса гражданства, его потери или восстановления, то этот факт никак не связан с уголовным преследованием и экстрадиционными процедурами. Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и понести ответственность за совершенные преступления", - сказал в четверг журналистам представитель прокуратуры Кока Кацитадзе, комментируя информацию о том, что Саакашвили, которому новый президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, вернулся в Киев.

Прокурор напомнил, что Саакашвили заочно осужден по двум уголовным делам и остается обвиняемым по еще ряду уголовных дел, которые касаются растраты государственных средств, разгона мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и незаконных действий в отношении телекомпании "Имеди".

"Прокуратура продолжит правовые процедуры, касающиеся экстрадиции Саакашвили", подчеркнул Кацитадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОКУРАТУРА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]