Украинский паспорт не спасет Саакашвили от грузинского правосудия, заявляют в Тбилиси

Процедуры по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину остаются в силе, заявили в Главной прокуратуре Грузии.

"Что касается вопроса гражданства, его потери или восстановления, то этот факт никак не связан с уголовным преследованием и экстрадиционными процедурами. Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и понести ответственность за совершенные преступления", - сказал в четверг журналистам представитель прокуратуры Кока Кацитадзе, комментируя информацию о том, что Саакашвили, которому новый президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, вернулся в Киев.

Прокурор напомнил, что Саакашвили заочно осужден по двум уголовным делам и остается обвиняемым по еще ряду уголовных дел, которые касаются растраты государственных средств, разгона мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и незаконных действий в отношении телекомпании "Имеди".

"Прокуратура продолжит правовые процедуры, касающиеся экстрадиции Саакашвили", подчеркнул Кацитадзе.