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ТЭК 30.05.2019 15:35

Французская Urbasolar вложит $18,3 млн в строительство солнечной станции на юге Казахстана

Французская компания Urbasolar инвестирует 7 млрд тенге (около $18,3 млн по текущему курсу - ИФ) в строительство солнечной электростанции (СЭС) в городе Арыс Туркестанской области Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Ввод СЭС в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года.

По данным ведомства, мощность электростанции составит 14 МВт. Общая площадь станции - 30 га.

"Инвестором проекта является французская компания Urbasolar. Стоимость проекта - 7 млрд тенге", - сообщили в областном управлении.

Французская компания Urbasolar была основана в 2006 году. Основной вид деятельности - разработка, строительство и эксплуатация солнечных электростанций. По данным с сайта компании, она работает в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]