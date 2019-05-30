Французская Urbasolar вложит $18,3 млн в строительство солнечной станции на юге Казахстана

Французская компания Urbasolar инвестирует 7 млрд тенге (около $18,3 млн по текущему курсу - ИФ) в строительство солнечной электростанции (СЭС) в городе Арыс Туркестанской области Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.
Ввод СЭС в эксплуатацию намечен на IV квартал 2019 года.
По данным ведомства, мощность электростанции составит 14 МВт. Общая площадь станции - 30 га.
"Инвестором проекта является французская компания Urbasolar. Стоимость проекта - 7 млрд тенге", - сообщили в областном управлении.
Французская компания Urbasolar была основана в 2006 году. Основной вид деятельности - разработка, строительство и эксплуатация солнечных электростанций. По данным с сайта компании, она работает в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке.
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