Азербайджан до конца 2020г вложит $400 млн в проект Южный газовый коридор

ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" (CQD) до конца 2020 года направит $0,4 млрд на реализацию проекта создания Южного газового коридора (ЮГК).

«По состоянию на конец апреля 2019 года расходы «CQD» по проекту «ЮГК» составили $9,7 млрд. До конца 2020 года включительно расходы компании по проекту составят $0,4 млрд, из которых $0,2 млрд будет вложено до конца 2019 года, еще $0,2 млрд - в следующем году",- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

По данным CQD, по состоянию на конец апреля 2019 года, в целом, затраты на реализацию проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составили $18,8 млрд при стоимости проекта в $21,9 млрд, на расширение ЮКТМ - $4,3 млрд (стоимость проекта $4,5 млрд), на строительство газопровода TANAP - $6,2 млрд (стоимость - $7 млрд), TAP - 3,6 млрд евро (стоимость - 4,6 млрд евро).

По состоянию на конец апреля 2019 года CQD привлекло от международных финансовых институтов $2 млрд 774,5 млн для финансирования доли Азербайджана в проекте ЮГК.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии через Адриатическое море.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова