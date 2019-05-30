Азербайджан с 2001 года успешно реализовал совместно с СЕ ряд программ и инициатив – МИД

Азербайджан заинтересован в эффективном сотрудничестве с Советом Европы в рамках Плана действий на 2018-2021гг, заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
«Азербайджан выстраивает отношения с международными организациями на основе уважения взаимных интересов и равноправных принципов», - сказал Мамедгулиев в четверг в Баку на презентации плана действий.
Он выразил надежду, что в процессе реализации данного плана за основу будут взяты эти принципы.
«Азербайджан с 2001 года тесно сотрудничает с различными структурами СЕ и реализовал множество программ и инициатив, поддерживающих демократическое развитие страны. Верим, что сотрудничество с СЕ важно обеим сторонам. Считаем, что действующий План действий создает возможности для плодотворного и целенаправленного сотрудничества», - отметил он.
СЕ в рамках реализации данного Плана действий предусмотрел выделение Азербайджану 9 млн евро, заявила руководитель генерального директориата по программа СЕ Верена Тейлор.
По ее словам, 63% из этих средств уже освоено. «Основные сферы, на которые выделено больше всего средств, это реформы в судебной и пенитенциарной системе",- сказала она.
Ф.Исазаде
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