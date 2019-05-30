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Внешняя политика 30.05.2019 15:48

Азербайджан с 2001 года успешно реализовал совместно с СЕ ряд программ и инициатив – МИД

Азербайджан заинтересован в эффективном сотрудничестве с Советом Европы в рамках Плана действий на 2018-2021гг, заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

«Азербайджан выстраивает отношения с международными организациями на основе уважения взаимных интересов и равноправных принципов», - сказал Мамедгулиев в четверг в Баку на презентации плана действий.

Он выразил надежду, что в процессе реализации данного плана за основу будут взяты эти принципы.

«Азербайджан с 2001 года тесно сотрудничает с различными структурами СЕ и реализовал множество программ и инициатив, поддерживающих демократическое развитие страны. Верим, что сотрудничество с СЕ важно обеим сторонам. Считаем, что действующий План действий создает возможности для плодотворного и целенаправленного сотрудничества», - отметил он.

СЕ в рамках реализации данного Плана действий предусмотрел выделение Азербайджану 9 млн евро, заявила руководитель генерального директориата по программа СЕ Верена Тейлор.

По ее словам, 63% из этих средств уже освоено. «Основные сферы, на которые выделено больше всего средств, это реформы в судебной и пенитенциарной системе",- сказала она.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]