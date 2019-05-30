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СНГ 30.05.2019 17:29

Зеленский внес в парламент Украины представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.

В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в администрации президента готовятся материалы относительно увольнения Юрия Луценко с должности генпрокурора, отмечается в сообщении.

Согласно информации, обнародованной на сайте парламента в четверг днем, все три проекта постановления уже поступили в Верховную Раду и переданы на рассмотрение руководства парламента.

Так, проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны зарегистрирован под номером 10344, проект постановления об увольнении Грицака с должности главы СБУ - под номером 10345, а проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел - под номером 10346.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МИНИСТРЫ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]