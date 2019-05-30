Brent подешевела до $69,2 за баррель, WTI дорожает в ожидании данных о запасах в США

Brent слабо дешевеет на торгах в четверг, WTI сохраняет рост в ожидании данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 составляет $69,2 за баррель, что на $0,25 (0,36%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (0,48%) - до $59,09 за баррель.
В центре внимания трейдеров остаются события на Ближнем Востоке, а также торговые переговоры США и Китая.
Нарастающая напряженность в отношениях США и Ирана создает риски для поставок нефти из ближневосточного региона, отмечают эксперты.
В среду советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Ирану нет смысла выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), кроме как для возобновления работы над ядерным оружием.
Тем временем, эскалация торгового спора Вашингтона и Пекина способствует росту опасений замедления глобального подъема.
"Затягивание переговоров США-КНР ослабило интерес к риску на рынках, включая акции и нефть, в связи с возросшими ожиданиями ослабления экономического подъема и спроса на нефть", - отмечает аналитик Informa Economics Маршал Стивс.
"Понижательный тренд на нефтяном рынке, однако, ограничивается ожиданиями снижения запасов нефти в США", - цитирует эксперта MarketWatch.
Однако если данные Минэнерго США укажут на рост добычи в стране, подъем стоимости WTI будет краткосрочным, отметил он.
По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), резервы нефти в США на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,1 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует данные о запасах в четверг в 19:00 .
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