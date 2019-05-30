Алиев поздравил новых президентов Латвии и Литвы, рассчитывает на углубление сотрудничества с Ригой и Вильнюсом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эгилса Левитса и Гитанаса Науседа с избранием на пост президентов Латвии и Литвы.

«Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития», - сказано в поздравлении Алиева в адрес нового литовского президента Науседа.

Алиев выразил надежду на дальнейшие совместные шаги в направлении углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества Баку и Вильнюса в интересах азербайджанского и литовского народов.

«Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции», - отметил президент Азербайджана в поздравлении на имя Левитса, также выразив уверенность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества с Ригой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал литовскому и латвийскому коллегам успехов в деятельности.

Р.Бабаев