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Внешняя политика 30.05.2019 15:51

Алиев поздравил новых президентов Латвии и Литвы, рассчитывает на углубление сотрудничества с Ригой и Вильнюсом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эгилса Левитса и Гитанаса Науседа с избранием на пост президентов Латвии и Литвы.

«Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития», - сказано в поздравлении Алиева в адрес нового литовского президента Науседа.

Алиев выразил надежду на дальнейшие совместные шаги в направлении углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества Баку и Вильнюса в интересах азербайджанского и литовского народов.

«Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции», - отметил президент Азербайджана в поздравлении на имя Левитса, также выразив уверенность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества с Ригой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал литовскому и латвийскому коллегам успехов в деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]