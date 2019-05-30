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Бизнес и законодательство 30.05.2019 16:09

Прогресс по вступлению Азербайджана в ВТО есть, но он не очень серьезный - МИД

Азербайджан в конце июня может провести очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

«Возможно, до конца июня состоится очередная встреча (в рамках переговоров – ИФ»), - сказал М.Мамедгулиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в переговорах есть определенный прогресс. «Но с моей точки зрения, это не очень серьезный прогресс», - добавил замминистра.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. Последний раунд переговоров состоялся в декабре 2018 года в Женеве.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]