Прогресс по вступлению Азербайджана в ВТО есть, но он не очень серьезный - МИД

Азербайджан в конце июня может провести очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
«Возможно, до конца июня состоится очередная встреча (в рамках переговоров – ИФ»), - сказал М.Мамедгулиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в переговорах есть определенный прогресс. «Но с моей точки зрения, это не очень серьезный прогресс», - добавил замминистра.
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. Последний раунд переговоров состоялся в декабре 2018 года в Женеве.
Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.
Ф.Исазаде
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