Россия и Узбекистан ведут подготовку к двустороннему саммиту - коммюнике

Лидеры России и Узбекистана примут участие во втором форуме межрегионального сотрудничества двух стран, ведется также подготовка российско-узбекистанской встречи на высшем уровне.

Соответствующая информация содержится в совместном коммюнике, подписанном по итогам первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, состоявшего в четверг в Ургенче.

В коммюнике также подтверждается намерение компаний двух стран продолжить сотрудничество и начать новые проекты в топливно-энергетическом комплексе, "преимущественно с привлечением прямых инвестиций и передовых технологий российских компаний в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях".

Стороны также выразили взаимную заинтересованность в рассмотрении возможного использования национальных валют во взаимных расчетах, в сотрудничестве в области национальных платежных систем.