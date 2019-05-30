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СНГ 30.05.2019 18:02

Россия и Узбекистан ведут подготовку к двустороннему саммиту - коммюнике

Лидеры России и Узбекистана примут участие во втором форуме межрегионального сотрудничества двух стран, ведется также подготовка российско-узбекистанской встречи на высшем уровне.

Соответствующая информация содержится в совместном коммюнике, подписанном по итогам первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана, состоявшего в четверг в Ургенче.

В коммюнике также подтверждается намерение компаний двух стран продолжить сотрудничество и начать новые проекты в топливно-энергетическом комплексе, "преимущественно с привлечением прямых инвестиций и передовых технологий российских компаний в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях".

Стороны также выразили взаимную заинтересованность в рассмотрении возможного использования национальных валют во взаимных расчетах, в сотрудничестве в области национальных платежных систем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КОММЮНИКЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]