ВБ выделит Узбекистану $74 млн на развитие дошкольного образования

Всемирный банк (ВБ) одобрил предоставление Узбекистану $73,85 млн в виде кредита и грантов в рамках проекта "Содействие развитию детей в раннем возрасте", сообщила пресс-служба представительства банка в Узбекистане.

"Совет директоров ВБ одобрил проект, направленный на улучшение качества и расширение доступа к дошкольному образованию в Узбекистане. Проект "Содействие развитию детей в раннем возрасте" на сумму $73,85 млн финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития (МАР) в размере $59,5 млн, а также грантов Глобального партнерства в интересах образования (ГПО) и Глобального партнерства для подходов, ориентированных на результаты (GPRBA), на сумму $14,35 млн", - говорится в сообщении.

В рамках проекта будет профинансирован ряд мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования. В частности, улучшение инфраструктуры дошкольных учреждений, развитие сотрудничества с частным сектором и проведение регулярной оценки качества дошкольного образования с целью выработки необходимой государственной политики в этой сфере, отмечает представительство ВБ.

Ожидается, что к окончанию проекта в 2024 году уровень посещаемости дошкольных образовательных учреждений вырастет с 29% до 40% по стране.

Узбекистан является членом ВБ с 1992 года. Банк оказывает поддержку Узбекистану, реализуя 21 проект на общую сумму более $3,5 млрд, а также предоставляя аналитические и консультационные услуги правительству страны.