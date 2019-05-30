«Лаборатория Касперского»: с начала года 20% частных и 11% корпоративных пользователей в Азербайджане

С начала этого года с различными киберугрозами в интернете столкнулся приблизительно каждый пятый пользователь в Азербайджане, а каждый второй – с атаками так называемых локальных угроз – тех, которые попадают на устройства не из сети, а с различных съёмных носителей, например USB-накопителей. Такие результаты получила «Лаборатория Касперского», проанализировав данные о срабатывании защитных компонентов своих решений в облачной инфраструктуре Kaspersky Security Network (KSN) в период с 1 января по 30 апреля этого года.
Деньги остаются главной мотивацией киберпреступников, поэтому одним из основных инструментов в атаках являются банковские троянцы. С их помощью злоумышленники выуживают у пользователей конфиденциальные данные финансового характера: номер банковской карты, данные учётной записи в системе онлайн-банкинга, данные доступа к корпоративному счёту и т.п. Как выяснила «Лаборатория Касперского», с начала этого года атакам банковских троянцев подвергся приблизительно каждый 100-й пользователь в Азербайджане, в том числе сотрудники различных организаций.
Чтобы замаскировать банковских троянцев и другое вредоносное ПО, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, в частности фишинг (поддельные веб-страницы и сообщения в электронной почте, мессенджерах и соцсетях). Цель в этом случае – усыпить бдительность пользователя, вызвать у него интерес к полученному письму или открытой странице и заставить таким образом скачать зловред или поделиться конфиденциальной информацией. По данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале этого года с фишинговыми атаками столкнулось 8% пользователей Азербайджана.
При этом эксперты отмечают, что вектор атак злоумышленников всё больше смещается в сторону организаций и прежде всего из сегмента среднего и малого бизнеса. По данным «Лаборатории Касперского», за первые четыре месяца этого года в Азербайджане с киберугрозами из интернета столкнулось 11% корпоративных пользователей, а с локальными зловредами 30%.
Интерес киберпреступников к коммерческим компаниям объясняется тем, что так они получают прямой доступ к счетам и деньгам организации. Это потенциально
обеспечивает им больший доход, чем атаки на индивидуальных пользователей. А небольшие компании упрощают задачу злоумышленникам, так как зачастую обладают более слабой защитой от киберугроз, чем крупные предприятия и корпорации.
«Фишинг и другие киберугрозы наносят большой урон как компаниям, так и частным пользователям. Люди и организации теряют деньги и ценные данные, рискуют своей репутацией, несут расходы, связанные с восстановлением работоспособности систем и устройств, – поясняет Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского». –Чтобы не стать жертвой фишинга, мы рекомендуем пользователям выбирать защитные решения с антифишинговыми функциями и, естественно, не терять бдительность в интернете: проверять подлинность адреса отправителя письма и содержащейся в нём ссылки; не открывать вложения и не кликать по ссылкам, если их благонадёжность вызывает сомнения; не оставлять личные данные на подозрительных страницах».
В свою очередь организациям, в том числе из сегмента среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского» рекомендует:
· проводить для сотрудников тренинги по повышению киберграмотности, на которых можно отработать практические навыки безопасного поведения в цифровой среде;
· делать резервное копирование и шифрование файлов для дополнительной защиты в случае утери устройства и утечки данных;
· регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы избежать наличия незакрытых уязвимостей;
· выбрать подходящее решение для защиты малого и среднего бизнеса с простым управлением и проверенными функциями безопасности.
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»
Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе
Украина, Грузия и Азербайджан планируют запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года
Цены на нефть падают после публикации данных о запасах в США, Brent на уровне $68,34 за баррель
ЛУКОЙЛ допускает увеличение капзатрат в 2020 г более $8 млрд в случае нахождения доппроектов для реинвестирования
Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"
ВОЗ в преддверии Всемирного дня без табака призывает страны активизировать борьбу с курением
Минздрав направит порядка 300 тыс. манатов на подготовительные работы по строительству Центральной больницы в Самухском районе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Свыше 750 тыс. европейцев обратились за видом на жительство в Британии
Саакашвили сомневается, что в Тбилиси хотят его экстрадиции, но обещает скоро вернуться
Встреча в Москве по Афганистану завершилась призывом к выводу иностранных войск и продолжению диалога
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог