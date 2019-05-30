Бакинский аэропорт 30 мая установит рекорд – вылетят свыше 100 самолетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев 30 мая обслужит 164 рейса и более 18 тыс. пассажиров, отмечается в сообщении аэропорта.
«С 27 по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужит около 600 рейсов. Из них 57 - чартерные рейсы, 10 – дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пик нагрузки на инфраструктуру аэропорта по пассажиропотоку и взлетно-посадочным операциям будет наблюдаться 30 мая. В течение дня четверга бакинский аэропорт обслужит 164 рейса и более 18 тыс. пассажиров», - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что из Баку 30 мая, в целом, взлетит рекордное для аэропорта количество воздушных судов – более 100 самолетов.
Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тысяч человек.
«Большинство рейсов выполняются по маршруту Лондон-Баку-Лондон. Делегации и болельщики также прибывали из Франкфурта, Вены, Бухареста, Мадрида, Ниццы, Афин, Стокгольма, Дохи и ряда других городов», - отмечается в информации.
В эти дни рейсы в Баку впервые осуществляли авиакомпании Enter Air, Blue Panorama Airlines, Maleth Aero Aoc Limited, Hifly Airlines, WamosAir, Getjet Airlines и другие чартерные авиакомпании.
В среду, 29 мая, в Баку состоялся финал Лиги Европы УЕФА. Его победителем стал лондонский «Челси», разгромивший другой лондонский клуб «Арсенал» со счетом 4:1.
А.Азизов
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