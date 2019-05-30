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Регион 30.05.2019 18:34

Грузия будет добиваться экстрадиции экс-президента Саакашвили - генпрокурор

Генпрокуратура Грузии продолжит работу, чтобы добиться от Украины высылки на родину бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Шалва Тадумадзе в четверг.

"Процедуры по экстрадиции ведутся в отношении всех преступников. Указанные экстрадиционные процедуры продолжатся", - сказал генпрокурор журналистам, отвечая вопрос о том, обратиться ли грузинская сторона к Киеву вновь с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Ранее в четверг представитель надзорного ведомства Грузии Кока Кацитадзе заявил, что украинский паспорт не спасет Саакашвили от грузинского правосудия.

"Что касается вопроса гражданства, его потери или восстановления, то этот факт никак не связан с уголовным преследованием и экстрадиционными процедурами. Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и понести ответственность за совершенные преступления", - сказал Кацитадзе.

Прокурор напомнил, что экс-президент Саакашвили заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам и остается обвиняемым по еще ряду уголовных дел, которые касаются растраты государственных средств, разгона мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и незаконных действий в отношении телекомпании "Имеди".

Как сообщалось, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. В минувшую среду экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации вернулся на Украину.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]