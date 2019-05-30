МБА и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО «Международный Банк Азербайджана» (МБА) и российский «Газпромбанк» подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ подписан в четверг в Баку на полях нефтегазовой выставки, сообщает МБА.
Соглашение подписали председатель правления МБА Аббас Ибрагимов, заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане.
Среди приоритетных направлений сотрудничества банки определили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленности, сельское хозяйство, транспорт и связь. Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Ожидается, что Банк «МБА-Москва», дочерняя структура МБА в России, также примет участие в ряде совместных проектов с Газпромбанком.
«Мы постоянно расширяем наши связи с международными партнерами и всегда стараемся оценить новые возможности для сотрудничества. Азербайджан и Россия имеют широкие экономические и торговые отношения, и мы надеемся, что партнерские отношения и совместные проекты между МБА и Газпромбанком внесут свой вклад в их дальнейшее развитие», сказал Ибрагимов, слова которого приводятся в сообщении.
«Азербайджан – одна из динамично развивающихся стран СНГ, с которой Газпромбанк связывают многолетние деловые и дружественные отношения. Реализация совместных с МБА масштабных проектов финансирования позволит обмениваться накопленной экспертизой и даст новый импульс развитию республики», - сказал Белоус.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 92,65%.
А.Азизов
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