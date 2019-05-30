В промпарках Азербайджана в 2019г начнут производство еще 8 резидентов – министр экономики

В 2019 году в промышленных парках на территории Азербайджана начнут производству еще 8 резидентов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"До сегодняшнего дня в промышленных парках на территории Азербайджана зарегистрировано свыше 40 резидентов, 23 из которых уже приступили к производству. До конца текущего года производство запустят ещё 8 резидентов", - сказал Мустафаев в интервью АЗЕРТАДЖ.
Министр подчеркнул, что в прошлом году в промышленные парки резидентами было инвестировано $451 млн, общий объем вложений до сих пор в проекты оценивается $3,3 млрд.
«В промышленных парках уже создано около 9 тыс. постоянных рабочих мест. А на следующем этапе планируется инвестировать до $400 млн и создать еще свыше 1,6 тыс. рабочих мест», - отметил министр.
Он также добавил, что до сих пор предприятиями на территории промышленных парков произведено продукции на 1,36 млрд манатов, из которой продукция на 250 млн манатов - направлена на экспорт.
Коснувшись деятельности промышленных кварталов, Мустафаев отметил, что на сегодняшний день на их территории уже произведена продукция на 33 млн манатов. «На территории промышленных кварталов уже зарегистрировано 36 участников, общий объем инвестиций которых оценивается на уровне 140 млн манатов, также планируется открытие до 2 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодняшний день на территории промкварталов уже действует 21 предприятие. В 2019 году в них начнут деятельность еще 15 предприятий», - сказал Мустафаев.
В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также 3 промышленных квартала – Нефтчалинский, Масаллинский и Гаджикабульский. Кроме того, ведутся работы по запуску Сабирабадского промышленных кварталов.
А.Мамедов
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