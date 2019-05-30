Трамп заявляет о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проводить переговоры с иранским руководством и предположил, что Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.

"Если Иран хочет поговорить, то я готов", - сказал президент США журналистам в Вашингтоне.

Трамп добавил, что, по его ощущениям, "Иран хочет заключить со мной сделку". "Я хотел бы хороших отношений с Ираном", - заключил президент США.

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. 8 мая, ровно через год после выхода США из ядерной сделки с Ираном, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по этой сделке.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

В свою очередь президент США Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. Позже американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.

Иранское руководство пока не делало заявлений о готовности к переговорам с США.