Трамп заявляет о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов проводить переговоры с иранским руководством и предположил, что Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.
"Если Иран хочет поговорить, то я готов", - сказал президент США журналистам в Вашингтоне.
Трамп добавил, что, по его ощущениям, "Иран хочет заключить со мной сделку". "Я хотел бы хороших отношений с Ираном", - заключил президент США.
В последнее время отношения между Ираном и США обострились. 8 мая, ровно через год после выхода США из ядерной сделки с Ираном, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по этой сделке.
При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.
В свою очередь президент США Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. Позже американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.
Иранское руководство пока не делало заявлений о готовности к переговорам с США.
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»
Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе
Украина, Грузия и Азербайджан планируют запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года
Цены на нефть падают после публикации данных о запасах в США, Brent на уровне $68,34 за баррель
ЛУКОЙЛ допускает увеличение капзатрат в 2020 г более $8 млрд в случае нахождения доппроектов для реинвестирования
Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"
ВОЗ в преддверии Всемирного дня без табака призывает страны активизировать борьбу с курением
Минздрав направит порядка 300 тыс. манатов на подготовительные работы по строительству Центральной больницы в Самухском районе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Лаборатория Касперского»: с начала года 20% частных и 11% корпоративных пользователей в Азербайджане
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог