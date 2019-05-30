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СНГ 30.05.2019 19:05

Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может вступить в силу с 2020 года, считают в Минске

В Минске не исключают, что белорусско-российское межгосударственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано до конца этого года и со следующего вступит в силу.

"Фактически, я думаю, в этом году оно (соглашение - ИФ) будет не только подписано, но и если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года будет применяться", - сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун журналистам в четверг в Минске.

По его словам, государством выполнены полностью все процедуры для подготовки соглашения к ратификации. "Проект соответствующего указа находится в администрации президента", - добавил Бегун.

Начальник департамента также сообщил, что в настоящее время с российской стороной обсуждаются технические аспекты реализации соглашения.

"Мы от них получили ноту по механизму именно обмена информацией - то, что предусмотрено в рамках соглашения. Сейчас подготовили встречную информацию. Создается рабочая группа, которая будет определять аспекты технической работы по реализации соглашения", - отметил Бегун.

Кроме того, представитель МВД заявил, что после вступления в силу соглашения стороны сохранят за собой право вводить элементы контроля на границе за исключением пограничного.

"В соглашении четко расписано, что если они собираются вводить какие-то элементы контроля, то он однозначно не должен способствовать созданию очередей на границе. Это должен быть не пограничный контроль, это должны быть какие-то другие виды миграционного контроля", - добавил он.

Как сообщалось, Минск и Москва окончательно согласовали проект о взаимном признании виз. Подписание документа запланировано на 13 декабря в Бресте, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]