Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может вступить в силу с 2020 года, считают в Минске

В Минске не исключают, что белорусско-российское межгосударственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано до конца этого года и со следующего вступит в силу.

"Фактически, я думаю, в этом году оно (соглашение - ИФ) будет не только подписано, но и если стороны успеют провести внутригосударственные процедуры, то со следующего года будет применяться", - сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун журналистам в четверг в Минске.

По его словам, государством выполнены полностью все процедуры для подготовки соглашения к ратификации. "Проект соответствующего указа находится в администрации президента", - добавил Бегун.

Начальник департамента также сообщил, что в настоящее время с российской стороной обсуждаются технические аспекты реализации соглашения.

"Мы от них получили ноту по механизму именно обмена информацией - то, что предусмотрено в рамках соглашения. Сейчас подготовили встречную информацию. Создается рабочая группа, которая будет определять аспекты технической работы по реализации соглашения", - отметил Бегун.

Кроме того, представитель МВД заявил, что после вступления в силу соглашения стороны сохранят за собой право вводить элементы контроля на границе за исключением пограничного.

"В соглашении четко расписано, что если они собираются вводить какие-то элементы контроля, то он однозначно не должен способствовать созданию очередей на границе. Это должен быть не пограничный контроль, это должны быть какие-то другие виды миграционного контроля", - добавил он.

Как сообщалось, Минск и Москва окончательно согласовали проект о взаимном признании виз. Подписание документа запланировано на 13 декабря в Бресте, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.