Трамп утверждает, что жестче всех относится к РФ, но все равно хочет с ней наладить отношения

Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.

"Никто не был жестче в том, что касается России, нежели Дональд Трамп", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг.

Трамп заверил, что введенные им санкции против Москвы - "беспрецедентно жесткие", и посетовал, что американские СМИ редко об этом упоминают.

Он также напомнил, что принимает неприятные для РФ меры в сфере энергетики, критикует проект газопровода "Северный поток-2" и активно поддерживает власти Украины.

"Но я все равно хочу наладить отношения с Россией, Китаем, ЕС и даже с Ираном", - подчеркнул президент.

При этом Трамп пояснил, что считает правильным наладить отношения с Россией и Китаем "на справедливых условиях, либо - на наших условиях".