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СНГ 30.05.2019 17:04

Трамп утверждает, что жестче всех относится к РФ, но все равно хочет с ней наладить отношения

Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.

"Никто не был жестче в том, что касается России, нежели Дональд Трамп", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг.

Трамп заверил, что введенные им санкции против Москвы - "беспрецедентно жесткие", и посетовал, что американские СМИ редко об этом упоминают.

Он также напомнил, что принимает неприятные для РФ меры в сфере энергетики, критикует проект газопровода "Северный поток-2" и активно поддерживает власти Украины.

"Но я все равно хочу наладить отношения с Россией, Китаем, ЕС и даже с Ираном", - подчеркнул президент.

При этом Трамп пояснил, что считает правильным наладить отношения с Россией и Китаем "на справедливых условиях, либо - на наших условиях".

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]