Трамп утверждает, что жестче всех относится к РФ, но все равно хочет с ней наладить отношения

Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.
"Никто не был жестче в том, что касается России, нежели Дональд Трамп", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг.
Трамп заверил, что введенные им санкции против Москвы - "беспрецедентно жесткие", и посетовал, что американские СМИ редко об этом упоминают.
Он также напомнил, что принимает неприятные для РФ меры в сфере энергетики, критикует проект газопровода "Северный поток-2" и активно поддерживает власти Украины.
"Но я все равно хочу наладить отношения с Россией, Китаем, ЕС и даже с Ираном", - подчеркнул президент.
При этом Трамп пояснил, что считает правильным наладить отношения с Россией и Китаем "на справедливых условиях, либо - на наших условиях".
Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана
ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»
Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе
Украина, Грузия и Азербайджан планируют запустить железнодорожный маршрут из Китая в Европу до конца года
Цены на нефть падают после публикации данных о запасах в США, Brent на уровне $68,34 за баррель
ЛУКОЙЛ допускает увеличение капзатрат в 2020 г более $8 млрд в случае нахождения доппроектов для реинвестирования
Друзь сохранил статус игрока клубов "Что? Где? Когда?"
ВОЗ в преддверии Всемирного дня без табака призывает страны активизировать борьбу с курением
Минздрав направит порядка 300 тыс. манатов на подготовительные работы по строительству Центральной больницы в Самухском районе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«Лаборатория Касперского»: с начала года 20% частных и 11% корпоративных пользователей в Азербайджане
В Баку состоялась презентация Пермского национального исследовательского политехнического университета
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог