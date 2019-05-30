Трамп заверяет, что тщательно защищает выборы в США от вмешательства извне

Президент США Дональд Трамп заявил, что делает очень многое для защиты выборов в его стране от вмешательства других государств.

"Я делаю больше для защиты выборов, чем Обама", - сказал он журналистам в Белом доме в четверг.

"Мы многое делаем для этого (для защиты выборов от вмешательства извне - ИФ)", - добавил президент США.