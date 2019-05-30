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Дальнее зарубежье 30.05.2019 19:18

Трамп заверяет, что тщательно защищает выборы в США от вмешательства извне

Президент США Дональд Трамп заявил, что делает очень многое для защиты выборов в его стране от вмешательства других государств.

"Я делаю больше для защиты выборов, чем Обама", - сказал он журналистам в Белом доме в четверг.

"Мы многое делаем для этого (для защиты выборов от вмешательства извне - ИФ)", - добавил президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]