Правление международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял знаток Александр Друзь, но не стало принимать решение о его дисквалификации как игрока.
Как сообщается на сайте ассоциации, правление 26 мая рассмотрело заявление редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе со стороны Друзя.
"Правление решило: ликвидировать комиссию по этике (10 голосов "за", четыре "против", один "воздержался"). Передать часть функций комиссии по этике дисциплинарной комиссии", - говорится в сообщении.
Правление постановило, что информация, изложенная в заявлении Бера о попытке нечестной игры в ТВ-программе "Кто хочет стать миллионером?", не имеет отношения к деятельности ассоциации "Что? Где? Когда?", - отмечается в сообщении.
Ранее Бер в своем заявлении в адрес МАК требовал дисквалифицировать Друзя как игрока.
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