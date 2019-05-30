Правление международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял знаток Александр Друзь, но не стало принимать решение о его дисквалификации как игрока.

Как сообщается на сайте ассоциации, правление 26 мая рассмотрело заявление редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе со стороны Друзя.

"Правление решило: ликвидировать комиссию по этике (10 голосов "за", четыре "против", один "воздержался"). Передать часть функций комиссии по этике дисциплинарной комиссии", - говорится в сообщении.

Правление постановило, что информация, изложенная в заявлении Бера о попытке нечестной игры в ТВ-программе "Кто хочет стать миллионером?", не имеет отношения к деятельности ассоциации "Что? Где? Когда?", - отмечается в сообщении.

Ранее Бер в своем заявлении в адрес МАК требовал дисквалифицировать Друзя как игрока.