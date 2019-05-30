Пошлины США экономически ослабили Китай, убежден Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что после введения пошлин Вашингтоном Китай стал слабее экономически.
"Китай становится таким же ослабленным, как и Иран", - сказал он журналистам.
По его мнению, Китай хотел бы урегулировать торговые разногласия с США и заключить соглашение, поскольку "компании уходят из Китая", чтобы избежать действия пошлин.
"Пошлины оказывают разрушительное воздействие на Китай", - убежден американский президент.
США ведут по торговым проблемам с Китаем переговоры, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще в $300 млрд.
Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
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