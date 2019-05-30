Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8938 RUR   0.0262 GBR   2.148 TRY   0.2826

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.81 -0.33 Brent 69.45 -0.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.05.2019 17:13

Пошлины США экономически ослабили Китай, убежден Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что после введения пошлин Вашингтоном Китай стал слабее экономически.

"Китай становится таким же ослабленным, как и Иран", - сказал он журналистам.

По его мнению, Китай хотел бы урегулировать торговые разногласия с США и заключить соглашение, поскольку "компании уходят из Китая", чтобы избежать действия пошлин.

"Пошлины оказывают разрушительное воздействие на Китай", - убежден американский президент.

США ведут по торговым проблемам с Китаем переговоры, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще в $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Алиев принял в Баку представителя Госдепа США Болтон почти полностью уверен, что за атаками на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран Трамп считает, что будет бороться за президентский пост с "сонным" Байденом Трамп уверен, что США заключат торговый договор с Китаем на выгодных Вашингтону условиях Трамп верит обещанию Ким Чен Ына и уверен, что добьется соглашения с КНДР Президент Алиев принял помощника заместителя госсекретаря США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]