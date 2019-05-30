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Финансы 30.05.2019 17:13

Банки в Азербайджане в январе-апреле увеличили активы на 0,9%, капитал – на 8,5%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2019 года составляют 29 млрд 769,1 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 года активы банков в Азербайджане составляли 29 млрд 502,4 млн манатов. Таким образом, за январь-апрель 2019 года активы банков увеличились на 0,9%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 12 млрд 674,8 млн манатов (рост на 0,4% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 апреля 2019 года составляет 4 млрд 419,8 млн манатов (рост в отчетный период на 8,5%).

Обязательства банков на начало мая равны 25 млрд 349,3 млн манатов (спад на 0,3%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 248,2 млн манатов (спад на 35,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-апреле 2019 года составила 347,9 млн манатов против убытка в 57,1 млн манатов за аналогичный период 2018 года.

В январе-апреле 2019 года процентные доходы банков составили 644 млн манатов (рост на 14,8% по сравнению с январем-апрелем 2018г - ИФ), в том числе 457,1 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 250,3 млн манатов (рост на 57,1%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 187,7 млн манатов (спад на 6,7%), в том числе по депозитам – 125,3 млн манатов.

Непроцентные расходы банков составили 344,3 млн манатов (рост на 5,7%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-апреля 2019 года составила 288,4 млн манатов (рост на 48,8%), выплаты по налогу на прибыль – 27,5 млн манатов. При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 65,3 млн манатов.

На 30 апреля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец апреля банки имеют 512 филиалов и 128 отделений.

В банковском секторе Азербайджана работают 17,982 тыс. человека (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 3,3%).

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ


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