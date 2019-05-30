Президент Австрии Ван дер Беллен назначил женщину-судью канцлером временного правительства

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии.

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен объявил о назначении 69-летней Бирляйн в четверг.

Она будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем Twitter после объявления о назначении Бирляйн.

Австрийские СМИ отмечают, что она стала первой в истории страны женщиной на посту канцлера страны.