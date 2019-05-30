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Дальнее зарубежье 30.05.2019 17:17

Президент Австрии Ван дер Беллен назначил женщину-судью канцлером временного правительства

Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии.

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен объявил о назначении 69-летней Бирляйн в четверг.

Она будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем Twitter после объявления о назначении Бирляйн.

Австрийские СМИ отмечают, что она стала первой в истории страны женщиной на посту канцлера страны.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, АВСТРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНЦЛЕР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]