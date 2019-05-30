Пресс-релиз

14 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция на тему «Жизнь и творчество русского художника Сергея Васильевича Иванова», приуроченная к 155-летию со дня рождения художника.
Начало – в 14:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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