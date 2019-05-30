Газпромбанк готов вложить до $700 млн в проект строительства комплекса SOCAR GPC в Азербайджане

Российский "Газпромбанк" ведёт переговоры с экспортно-импортными агентствами по вопросу финансирования проекта строительства в Азербайджане нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса SOCAR GPC, банк на реализацию проекта готов предоставить до $700 млн, заявил заместитель начальника Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанк - руководитель Дирекции нефтегазопереработки, химии и минеральных удобрений Вячеслав Охотин.

«Мы уже несколько лет выступаем в качестве финансового консультанта проекта GPC. С этого года мы также стали потенциальными кредиторами данного проекта. Мы считаем, что для его реализации требуется привлечь экспортно-импортные агентства, и в настоящее время с рядом из них ведем переговоры", - сказал Охотин агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он не назвал агентства, с которыми банк ведет переговоры для организации проектного финансирования строительства комплекса GPC.

Охотин также сообщил, что Газпромбанк на реализацию данного проекта готов предоставить средства в размере до $700 млн.

Как сообщалось ранее, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает на годовой доход от деятельности нового газоперерабатывающего и полимерного комплекса "SOCAR GPC" в размере $1 млрд.

SOCAR планирует в IV-ом квартале 2019 года принять окончательное финансовое решение по проекту строительства комплекса GPC.

Строительство объекта планируется начать в конце I-го квартала 2020 года с тем, чтобы в III-ем квартале 2023 года начать производство готовой продукции.

Для строительства комплекса выбран участок площадью 305 га вблизи поселка Сангачалы, из которых под строительство будет отведено 250 га.

Основным сырьем для будущего предприятия будет газ. Конечными продуктами деятельности нового комплекса станут: 9,1 млрд кубометров газа в год, 130 тыс. пропилена в год, 42 тыс. тонн бензола в год, 25 тыс. бензина в год и 600 тыс. тонн в год полиэтилена низкой и высокой плотности.

Кроме того, полученные 32 тыс. тонн бутилена-1 и 21 тыс. тонн гексена-1 будут использованы для внутренних потребностей комплекса.

Для создания нового предприятия компания планирует использовать самые передовые технологии: компаний Technip, Axens, Sinopec Tech и Univation.

Предприятие «SOCAR GPC» будет включать комплекс по переработке газа мощностью около 10 млрд кубометров в год и нефтехимический комплекс.

Стоимость проекта по оценке класса 5 составляет около $4,2 млрд.

Н.Аббасова