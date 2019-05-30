Азербайджан с июля увеличивает размеры госпошлины на выдачу разрешений трудовым мигрантам

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг принял поправки в закон «О госпошлине», определяющих размер госпошлины за выдачу разрешений на трудовую деятельность иностранцам и лицам без гражданства, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Поправки предусматривают повышение размера госпошлины, а также применение системы дифференциации в зависимости от срока рассмотрения обращения на выдачу разрешений.

В частности, если соответствующие документы будут выдаваться иностранцам и лицам без гражданства в течение 10 рабочих дней, то госпошлина за 3-месячное разрешение составит 700 манатов, за 6-тимесячное – 900 манатов, на один год – 1,4 тыс. манатов.

При выдаче (продлении) разрешения в течение 15 рабочих дней, госпошлина за 3-трежмесячное разрешение составит 500 манатов, за 6-тимесячное – 700 манатов, на один год – 1,2 тыс. манатов.

При выдаче (продлении) разрешения в течение 20 рабочих дней, госпошлина за 3-трежмесячное разрешение составит 350 манатов, за 6-тимесячное - 600 манатов, на один год - 1,2 тыс. манатов.

Данные пошлины вступят в силу с 1 июля 2019 года.

В настоящее время стоимость разрешения для трудовых мигрантов сроком на три месяца составляет 350 манатов, полугодичное – 600 манатов, годичное – 1 тыс. манатов.

Р.Бабаев