Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-апреле выросли на 4,3% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 апреля 2019 года составляют 8 млрд 625,2 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе-апреле 2019 года банковские вклады населения выросли на 4,3%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 апреля 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 469,7 млн манатов (спад в январе-апреле 2019 года на 0,2% - ИФ), до востребования – 3 млрд 155,5 млн манатов (рост на 13,1%).

На конец апреля 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 10 млрд 176,4 млн манатов (спад в январе-апреле на 1,3%).

В целом, на конец апреля 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 801,6 млн манатов (спад на 1,2%).

А.Мамедов