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Дальнее зарубежье 30.05.2019 17:33

Китай выступает против торговой войны с США, но не боится ее - МИД КНР

Китай выступает против торговой войны с США и обвиняет Вашингтон в "экономическом терроризме", сообщают местные СМИ.

"Мы против торговой войны, но мы не боимся ее. В торговой войне нет победителя", - сказал заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

По его словам, США осознанно разжигают торговую войну. "Это осознанное разжигание торговой войны - не прикрытый ничем экономический терроризм, экономический шовинизм и экономическая травля", - добавил заместитель главы МИД Китая.

Чжан Ханьхуэй указал, что Пекин не поддерживает политику систематического использования таких мер, как санкции, повышение пошлин и протекционизма.

Он отметил, что торговый конфликт между США и КНР окажет значимый негативный эффект на развитие мировой экономики.

США и Китай ведут переговоры по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]