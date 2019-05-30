SIF выдал в четверг предпринимателям в Шамахинском районе льготных кредитов на 1,2 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 41,5 млн манатов, сообщает министерство экономики.
«В целом, 416 предпринимателей на реализацию проектов общей стоимостью 159,9 млн манатов, получили льготных кредитов на сумму 41,5 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть более 1,5 тыс. новых рабочих мест», - отмечается в сообщении.
В министерстве также сообщили, что в четверг в Шамахы SIF выдал 29 предпринимателям Горно-Ширванского экономического района льготные кредиты на общую сумму 1,2 млн. манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, виноградарства, производства обуви и другие сферы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
А.Мамедов
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