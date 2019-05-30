Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе

МИД Азербайджана считает провокацией убийство азербайджанского военнослужащего выстрелом армянского снайпера в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Этот кровавый акт, совершенный вооруженными силами Армении во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, является провокацией и преследует цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что заявления руководства Армении об установлении условий для мира в урегулировании конфликта не сопровождается реальными и практическими шагами. "Напротив, этот кровавый акт, наглядно демонстрирующий намерение подорвать мирные переговоры провокационной деятельностью Армении, недопустим и подрывает переговорный процесс", - отметили в МИД.
"Ответственность за всевозможные негативные последствия полностью лежит на Армении", - подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось ранее, военнослужащий азербайджанской армии Агиль Омаров погиб в зоне карабахского конфликта в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении. Он был убит утром 30 мая в направлении Агдамского района выстрелом из снайперской винтовки.
Ф.Исазаде
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