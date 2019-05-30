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Карабахский конфликт 30.05.2019 18:37

Баку возложил на Ереван ответственность за всевозможные негативные последствия из-за убийства азербайджанского военнослужащего в Карабахе

МИД Азербайджана считает провокацией убийство азербайджанского военнослужащего выстрелом армянского снайпера в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Этот кровавый акт, совершенный вооруженными силами Армении во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, является провокацией и преследует цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что заявления руководства Армении об установлении условий для мира в урегулировании конфликта не сопровождается реальными и практическими шагами. "Напротив, этот кровавый акт, наглядно демонстрирующий намерение подорвать мирные переговоры провокационной деятельностью Армении, недопустим и подрывает переговорный процесс", - отметили в МИД.

"Ответственность за всевозможные негативные последствия полностью лежит на Армении", - подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, военнослужащий азербайджанской армии Агиль Омаров погиб в зоне карабахского конфликта в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении. Он был убит утром 30 мая в направлении Агдамского района выстрелом из снайперской винтовки.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]