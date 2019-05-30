Анкара может развернуть российские системы ПВО С-400 на юге для подкрепления амбиций по разведке газа - СМИ

Турция изучает вопрос о развертывании российской системы ПВО С-400 вдоль южного побережья страны, где ее военные корабли сопровождают суда, ведущие разведку энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

Батарея зенитно-ракетных систем дальнего действия С-400, которая может быть доставлена из России в течение нескольких недель, значительно расширит военные возможности Турции в Восточном Средиземноморье, отмечает агентство.

В этом регионе Турция вступила в конфронтацию Кипром из-за разведки газа на шельфе, сказали источники Bloomberg.

Отмечается, что Средиземное море - не единственный регион, который рассматривается в качестве плацдарма для развертывания С-400.

"В случае одобрения (турецким руководством - ИФ) развертывания системы ПВО на южных рубежах, это направит мощный сигнал конкурентам и союзникам Турции, что она намерена защищать свои интересы в области безопасности и экономики", - цитирует Bloomberg свои источники.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит тему С-400 с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии в следующем месяце.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Однако Эрдоган ранее не раз выражал уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35.

В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара готовится к возможному применению против нее санкций в рамках CAATSA.