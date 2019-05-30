Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8938 RUR   0.0262 GBR   2.148 TRY   0.2826

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.81 -0.33 Brent 69.45 -0.66

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 30.05.2019 19:26

ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»

Вооруженные силы Азербайджана и Турции с 7 по 11 июня проведут совместные тактические учения «Нерушимое братство-2019» в Нахчыванской Автономной Республики, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений будут отработаны боевые стрельбы, отмечается в сообщении.

Учения проводятся в рамках соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Алиев и Эрдоган заявили о намерении укреплять азербайджано-турецкое сотрудничество Коридор Баку-Тбилиси-Карс будет "плотно работать с Транссибом" - глава РЖД Азербайджан и Турция отработали на совместных учениях развитие навыков совместных военных операций Убийцы турецких дипломатов и мирного населения в азербайджанском городе Ходжалы должны быть привлечены к ответственности – посол Турции SOCAR к 2021г начнет строительство в Турции нефтехимического комплекса "Меркурий" НПЗ STAR вышел на полную мощность, в 2019г переработает 8 млн тонн нефти - гендиректор

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]