ВС Азербайджана и Турции проведут учения «Нерушимое братство-2019»

Вооруженные силы Азербайджана и Турции с 7 по 11 июня проведут совместные тактические учения «Нерушимое братство-2019» в Нахчыванской Автономной Республики, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений будут отработаны боевые стрельбы, отмечается в сообщении.

Учения проводятся в рамках соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

Б.Рустамбеков