Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с лидерами Азербайджана и Армении, министрами иностранных дел выступили с совместным заявлением, сообщив о планируемой в ближайшее время встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования (по карабахскому урегулированию - ИФ), в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Главы МИД Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время» , - говорится в распространенном в четверг заявлении посредников.

В тоже время, сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.

Б.Рустамбеков