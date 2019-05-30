Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8938 RUR   0.0262 GBR   2.148 TRY   0.2826

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.81 -0.33 Brent 69.45 -0.66

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.05.2019 19:58

Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с лидерами Азербайджана и Армении, министрами иностранных дел выступили с совместным заявлением, сообщив о планируемой в ближайшее время встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования (по карабахскому урегулированию - ИФ), в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Главы МИД Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время» , - говорится в распространенном в четверг заявлении посредников.

В тоже время, сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.

Б.Рустамбеков

АЗЕРБАЙДЖАН-АРМЕНИЯ-КАРАБАХ-ПОСРЕДНИКИ

Посредники по Карабаху сообщили о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Баку. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с лидерами Азербайджана и Армении, министрами иностранных дел выступили с совместным заявлением, сообщив о планируемой в ближайшее время встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования (по карабахскому урегулированию - ИФ), в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Главы МИД Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой и сообщат подробности в соответствующее время» , - говорится в распространенном в четверг заявлении посредников.

В тоже время, сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


Похожие новости


Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушения - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]