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Дальнее зарубежье 31.05.2019 15:15

В Индии в пятницу начинает работу новый кабинет министров

Правительство Индии начинает работу в пятницу в обновленном составе, пишет The Times of India.

Церемония приведения к присяге новых министров состоялась накануне вечером в президентском дворце. Ожидается, что в позднее в пятницу состоится первое заседание кабинета министров.

Так, министерство внутренних дел Индии возглавит близкий сподвижник оставшегося на второй срок премьера Нарендры Моди - Амит Шах. Ранее он занимал пост председателя Индийской народной партии.

Дипломат Субрахманьям Джайшанкар стал новым министром иностранных дел Индии. Зарубежные СМИ называют его специалистом по отношениям с Китаем и указывают на то, что такой выбор Моди можно расценивать как желание уделять больше внимания отношениям с этой страной во время его второго срока.

Пост министра финансов заняла Нирмала Ситхараман, ранее она возглавляла министерство обороны страны. Министром торговли и железных дорог Индии назначен Пиюш Гойял.

Всего в правительстве Индии 24 министра и более 30 заместителей министров.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]