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Меркель обсудит с Помпео Иран, Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темами беседы с госсекретарем США Майком Помпео станут Иран, Сирия и ситуация на Украине.

"У нас будет множество проблем для обсуждения... В первую очередь, вопрос Ирана и то, как мы можем предотвратить создание ядерного оружия", - сказала Меркель журналистам перед переговорами с госсекретарем.

Также стороны планируют обсудить ситуацию в Афганистане, где дислоцированы силы Германии и США, а также положение в Сирии.

"Конечно, речь пойдет о будущем Украины после того, как там прошли президентские выборы", - указала канцлер.

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Тэги: ФРГ, США, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]