Помпео благодарен ФРГ за сотрудничество по санкциям против России

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу во время визита в Германию выразил благодарность Берлину за сотрудничество по санкциям против России.

"Мы благодарны Германии за ее сотрудничество по вопросу наказания России за ее агрессию на Украине и применение ею химического оружия в Великобритании", - заявил он журналистам в Германии.