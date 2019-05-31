Алиев и Дуда обсудили планы сотрудничества между Азербайджаном и Польшей

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев обменялся мнениями с польским коллегой Анджеем Дудой о планах Баку и Варшавы по дальнейшему сотрудничеству.

«Сегодня продолжается политический диалог высокого уровня (Азербайджан-Польша –ИФ). Мы сегодня еще раз прошлись по повестке двусторонних отношений и поговорили о планах на будущее»,- сказал Алиев в пятницу в Баку в ходе встречи делегаций Азербайджана и Польши в расширенном составе.

Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и Польши многовекторное и охватывает политическую, экономическую и другие сферы.

«Уверен, что ваш визит в Азербайджан придаст толчок нашему сотрудничеству»,- сказал Алиев.

Дуда, в свою очередь, отметил, что это его первый визит в Азербайджан. «Это мой первый визит в Азербайджан и Баку я вижу впервые. Меня впечатлила страна и очень красивый город. В основе всего этого стоит ваша работа, ваша деятельность. Я рад, что совершил визит (в Азербайджан – ИФ). Господин президент, хочу открыто сказать, что наши страны плодотворно сотрудничали на протяжении долгих лет», - сказал Дуда.

Ф.Исазаде