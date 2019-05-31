Число заболевших корью в Казахстане с ноября 2018г превысило 8,2 тыс. человек

В Казахстане с ноября 2018 года корью заболели 8 тыс. 269 человек, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения страны Камалжан Надыров.

"С ноября 2018 года в Казахстане зарегистрировано 8269 случаев кори", - сказал Надыров на заседании республиканского штаба по профилактике инфекционных заболеваний.

По его словам, 61% заболевших - дети, которым не была сделана прививка против кори.

Надыров напомнил, что с 1 апреля в Казахстане началась дополнительная вакцинация против кори, краснухи и паротита детей в возрасте 9-10 месяцев, а также медработников.