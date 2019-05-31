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СНГ 31.05.2019 17:17

Число заболевших корью в Казахстане с ноября 2018г превысило 8,2 тыс. человек

В Казахстане с ноября 2018 года корью заболели 8 тыс. 269 человек, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения страны Камалжан Надыров.

"С ноября 2018 года в Казахстане зарегистрировано 8269 случаев кори", - сказал Надыров на заседании республиканского штаба по профилактике инфекционных заболеваний.

По его словам, 61% заболевших - дети, которым не была сделана прививка против кори.

Надыров напомнил, что с 1 апреля в Казахстане началась дополнительная вакцинация против кори, краснухи и паротита детей в возрасте 9-10 месяцев, а также медработников.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРЬ, ЗАБОЛЕВАНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]