Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.05.2019 15:19

Помпео пока не знает, правда ли в КНДР казнили чиновников в КНДР из-за провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Соединённые Штаты проверят достоверность информации о казни чиновников в Северной Корее, занимавшихся подготовкой второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы делаем все возможное, чтобы проверить эти сообщения. Больше мне к этому добавить нечего", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источники сообщила, что пять чиновников, участвовавших в саммите в Ханое, были казнены в марте по распоряжению Ким Чен Ына. Также газета сообщила, что другого высокопоставленного чиновника, первого заместителя Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоля - приговорили к каторжным работам.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, КАЗНЬ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


США и Япония стремятся к "миру через силу" на Корейском полуострове - Трамп Болтон раскритиковал КНДР за испытания ракет малой дальности в начале мая Помпео: есть надежда на то, что США и Россия найдут пути для сотрудничества по Северной Корее США ориентируются на дипломатию для решения проблемы денуклеаризации КНДР, но готовы и к военным мерам - шеф Пентагона Трамп верит обещанию Ким Чен Ына и уверен, что добьется соглашения с КНДР В госдепе заявляют о готовности к диалогу с раскритиковавшими Помпео властями КНДР - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]