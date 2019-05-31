Помпео пока не знает, правда ли в КНДР казнили чиновников в КНДР из-за провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Соединённые Штаты проверят достоверность информации о казни чиновников в Северной Корее, занимавшихся подготовкой второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы делаем все возможное, чтобы проверить эти сообщения. Больше мне к этому добавить нечего", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источники сообщила, что пять чиновников, участвовавших в саммите в Ханое, были казнены в марте по распоряжению Ким Чен Ына. Также газета сообщила, что другого высокопоставленного чиновника, первого заместителя Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоля - приговорили к каторжным работам.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
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